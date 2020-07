Incidenti stradali Ospedale / Via del Circuito

Auto pirata tampona una Citroen e scappa, è caccia al fuggitivo [FOTO]

Il fatto si è verificato questa sera, poco prima delle ore 20.30, in via del Circuito all'angolo con via Villetta Barrea. Una Mercedes è sopraggiunta a tutta velocità all'altezza della pasticceria Orchidea, colpendo la Citroen