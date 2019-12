Paura in via Fonte Romana, scontro fra auto e moto: un ferito - FOTO

Paura nella serata di oggi in via Fonte Romana, per uno scontro fra auto e moto. Poco prima delle 21, di fronte alla pizzeria, una Nissan Juke ha impattato, per circostanze ancora da chiarire, una motocicletta. Il conducente della moto è stato trasportato in ospedale. Si tratta di un giovane uomo che era cosciente e collaborativo al momento dell'intervento dei soccorritori, e non è in pericolo di vita.

Sul posto la polizia municipale che si è occupata dei rilievi del caso.