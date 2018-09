Finisce fuori strada con l'auto e vola per 15 metri in una scarpata

Brutto incidente stradale oggi pomeriggio, giovedì 20 settembre a Montesilvano Colle.

In base alla ricostruzione di quanto avvenuto un'auto, una Fiat Panda guidata da una donna, è finita fuori strada in via Alcide De Gasperi subito dopo la rotonda.

Lo spaventoso incidente è avvenuto intorno alle ore 16:30 e la donna, A.C., del 1961, dopo aver perso il controllo del veicolo è volata giù in una scarpata sulla destra della carreggiata stradale.

La Panda si è poi fermata dopo circa 15 metri, rovinando fino in fondo alla scarpata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Montesilvano, coordinati dal tenente Carletti, i vigili del fuoco che hanno liberato la donna dall'abitacolo e i soccorritori del 118 che hanno accompagnato la donna ferita all'ospedale di Pescara in codice giallo ma senza gravi ferite.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza un cagnolino che viaggiava nell'auto con la 57enne.