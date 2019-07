Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada a Montesilvano, giovane ferito

Un brutto incidente stradale si è verificato questa mattina, sabato 20 luglio, verso le ore 5 a Montesilvano.

Un giovane di 23 anni è rimasto ferito dopo aver perso il controllo della sua automobile che è poi finita rovinosamente fuori strada sulla lungofiume Saline.

Il 23enne è stato assistito dai soccorritori del 118 che l'hanno accompagnato in ambulanza all'ospedale di Pescara per un politrauma.

Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri della locale Compagnia che si sono occupati di eseguire i rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Non è escluso che il ragazzo abbia perso il controllo del veicolo a causa di un colpo di sonno.