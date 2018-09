Auto finisce in una scarpata per evitare un cinghiale, ferite gravemente 2 donne

Pauroso incidente stradale la notte scorsa, poco dopo le 2, a Manoppello per un'automobile finita fuori strada per evitare un cinghiale.

In base alla ricostruzione di quanto avvenuto, la vettura è finita in una scarpata dopo l'attraversamento dell'animale.

A bordo del veicolo c'erano due donne: una 25enne di Alanno e una 55enne di Scafa. Entrambe sono state soccorse da altrettanti ambulanze che sono giunte sul luogo dell'incidente insieme ai vigili del fuoco.

Proprio questi ultimi hanno individuato nel buio la posizione dell'automobile grazie al suono del clacson. Recuperate, le 2 donne sono state trasportate in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara.

La 25enne di Alanno, che guidava, è attualmente sotto osservazione ma non sarebbe in gravi condizioni, mentre la 55enne di Scafa è ricoverata, in prognosi riservata, nel reparto di Neurochirurgia per un politrauma.

I carabinieri si sono occupati dei rilievi utili all'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro.