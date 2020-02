Auto finisce fuori strada a Cepagatti, gli aggiornamenti [FOTO]

È di un morto e un ferito il bilancio di un brutto incidente stradale verificatosi ieri sera alle ore 20,30 lungo la Ss 81 in contrada Rapattoni, a Cepagatti, e che ha visto coinvolto un Suv, per la precisione una Bmw X3.

L'uomo deceduto è di Loreto Aprutino, mentre il ferito, rimasto incastrato tra le lamiere, è un giovane del posto, che è stato trasportato con un mezzo aereo all'ospedale civile "Spirito Santo" di Pescara, in codice rosso: avrebbe riportato un politrauma. Ad ogni modo, è stato sottoposto agli accertamenti di rito.

Nonostante il sinistro sia avvenuto nella serata di venerdì, nessuno si sarebbe accorto di niente fino a questa mattina perché l’auto a bordo della quale viaggiavano le due persone è finita in una scarpata, rendendosi poco visibile dalla strada anche a causa del buio.

Sono stati alcuni passanti a dare l'allarme. Intervenuti i sanitari del 118, con l'elicottero e l'ambulanza, i vigili del fuoco di Pescara e i carabinieri della Stazione di Cepagatti.

LA DINAMICA - In base a una prima ricostruzione, si è appurato che il conducente del mezzo, per cause in corso di verifica, avrebbe perso il controllo mentre percorreva la Statale provenendo da Pianella, all'altezza del km 125.500. L’auto ha impattato contro un cordolo posto a margine di una strada privata e, nella circostanza, si è più volte ribaltata, terminando la propria corsa contro un albero. A seguito di ciò, l'uomo alla guida (40 anni) è morto sul colpo, mentre il passeggero (35 anni) è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Pescara, fortunatamente non in pericolo di vita.