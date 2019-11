Esce di strada sull'asse attrezzato per un malore: automobilista di Pescara ricoverato in ospedale

Momenti di paura poco dopo le 13 lungo l'asse attrezzato dove un'autovettura, un'Opel Corsa, è uscita di strada. Il fatto è avvenuto lungo la carreggiata in direzione Pescara poco prima dell'aeroporto, nel territorio di Sambuceto. Un 70enne di Pescara ha avuto un malore mentre era alla guida ed è finito fuori strada.

Soccorso da un'ambulanza del 118, è stato trasportato in ospedale mentre era in stato confusionale, e le sue condizioni non sono gravi, ha riportato solo quale lieve contusione dovute all'uscita di strada. In corso accertamenti per chiarire l'origine del malore. La polizia stradale ,assieme al personale dell'Anas ed ai vigili del fuoco, è intervenuta sul posto occupandosi dei rilievi.