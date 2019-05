Auto contromano sull'Asse e tamponamento a catena: il racconto di un'automobilista rimasta ferita - FOTO

Un tamponamento a catena che ha coinvolto diversi veicoli fermi in coda per il frontale avvenuto poco prima sulla rampa dell'asse attrezzato in zona porto, dove un'auto ha imboccato contromano la rampa. Una nostra lettrice, rimasta coinvolta nel tamponamento, ci ha raccontato la dinamica dei fatti:

"Erano circa le 20.30-20.40 quando ero ferma con la mia automobile in coda in uscita dall'asse attrezzato sulla rampa che conduce al porto. Ero l'ultima vettura della coda e avevo mantenuto la distanza di sicurezza e acceso le luci d'emergenza per segnalare la coda, quando ho visto dallo specchietto arrivare da dietro un'altra automobile a forte velocità che non è riuscita a frenare in tempo. L'impatto è stato molto violento e per questo io e mia madre siamo rimaste ferite e contuse. Ovviamente l'impatto ha fatto sì che la mia auto abbia poi tamponato il veicolo fermo davanti a me. Siamo state trasportate nel giro di pochi minuti in ospedale, dove a mia madre è stato diagnosticato un incrinamento di tre costole, mentre io ho riportato traumi al collo e alcune contusioni. L'automobilista che ha provocato il tamponamento, invece, è rimasto illeso".