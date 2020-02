Imbocca l'asse attrezzato contromano e provoca incidente frontale [FOTO]

Incidente stradale all'imbocco dell'asse attrezzato in piazza della Marina a Pescara questa mattina, venerdì 28 febbraio, intorno alle ore 8.

Un'automobile ha preso contromano l'ingresso dell'asse attrezzato e ha provocato un frontale con un altro veicolo che stava regolarmente percorrendo la rampa di uscita.

Per fortuna l'impatto tra i 2 veicoli, una Fiat 600 e una Fiat Punto, non è stato violento ma 3 persone sono rimaste ferite in modo non grave e sono state accompagnate in ospedale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per eseguire i rilievi utili alla ricostruzione esatta della dinamica. Diversi disagi per la circolazione visto l'orario di punta.