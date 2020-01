Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un portone provocando un incendio [FOTO]

Un incidente stradale con conseguente incendio si è verificato la notte scorsa a Pescara in zona Porta Nuova.

Il fatto è avvenuto in via Conte di Ruvo dove un giovane di 19 anni, senza patente di guida, ha perso il controllo dell'automobile del padre finendo la sua corsa contro il portone di un palazzo dopo aver sbandato.

Il veicolo ha finito la sua corsa contro il portone al numero civico 133.

A causa del violento impatto l'automobile ha preso fuoco generando un incendio che ha riguardato, danneggiandolo, anche il portone dell'abitazione. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che si sono occupati di domare il rogo, sono intervenuti anche i carabinieri della sezione Radiomobile per i rilievi. Gli investigatori sono in attesa di esami per stabilire l'eventuale uso di alcool/droga. Il 19enne ha riportato solo lievi contusioni agli arti inferiori.