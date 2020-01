Si schianta con l'auto contro un palo della luce, donna finisce in ospedale [FOTO]

Un incidente stradale si è verificato sulla rampa di accesso all'asse attrezzato nella prima mattinata odierna, martedì 28 gennaio.

In particolare un'automobile, una Lancia Y, si è schiantata contro un palo della luce.

La donna, di 57 anni, al volante del veicolo è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso dai sanitari del 118 intervenuti con un'autoambulanza per accertamenti. Ma per fortuna è rimasta ferita lievemente.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale che si sono occupati dei rilievi e della gestione del traffico e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area visto che il palo della luce è crollato in seguito al violento impatto.