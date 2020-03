Incidente in via Nazionale Adriatica, auto si schianta su un muro di una villa a Pescara: 3 feriti

Brutto incidente stradale lungo via Nazionale Adriatica Nord a Pescara la notte scorsa.

Un'automobile, un'Audi station wagon, con a bordo tre ragazzi, è andata parzialmente distrutta dopo essere finita contro il muro di cinta di un villino.

La macchina ha sbandato per cause ancora in corso di accertamenti, travolgendo anche due automobili parcheggiate.

È accaduto la scorsa notte verso l'una in via Nazionale Adriatica Nord, all'altezza dell'ufficio postale di Zanni. Tutti gli occupanti del veicolo sono stati medicati sul posto dal personale del 118 prima di essere trasportati in ospedale. Per fortuna solo ferite lievi per le vittime del sinistro.