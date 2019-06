Incidente tra auto e moto, ferito gravemente centauro di Manoppello

Un brutto incidente stradale si è verificato oggi, lunedì 24 giugno, a Chieti Scalo di fronte allo stadio Angelini.

In base alla ricostruzione di quanto avvenuto, a scontrarsi sono stati un'automobile, una Opel Corsa, e una moto in sella alla quale c'era un uomo di 41 anni di Manoppello.

Sembra che la vettura abbia svoltato in direzione Brecciarola proprio mentre sopraggiungeva la moto e lo schianto è stato inevitabile. In seguito all'impatto, ad avere la peggio è stato il 41enne in sella al mezzo a due ruote che è rimasto ferito gravemente.

Soccorsi da un'ambulanza del 118 è stato trasportato all'ospedale di Pescara dove è ricoverato in prognosi riservata.