Incidente stradale a Caprara, nuovo schianto sulla Provinciale 23 [FOTO]

Un nuovo, grave, incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi a Caprara di Spoltore sulla strada provinciale 23, la stessa dove l'autobus Tua andò fuori strada dopo lo scontro con un'automobile.

Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 9:30 sulla strada che collega Santa Teresa a Caprara D’Abruzzo.

La dinamica di quanto avvenuto oggi sembra simile all'incidente che ha visto finire l'autobus Tua contro un albero per evitare una vettura che procedeva contromano.

Nel caso odierno, come riferisce SpoltoreNotizie, una donna del posto, per circostanze ancora in via di chiarimento, era alla guida di una Lancia Y quando ha perso il controllo del mezzo, in discesa, ed è finita contro un albero al termine di una serie di pericolose giravolte sulla strada. Per fortuna le sue condizioni non sembrano gravi ma è stata trasportata al Pronto Soccorso di Pescara per accertamenti. Per fortuna, in quel momento, non sopraggiungevano altri veicoli.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti una ambulanza del 118 ed una pattuglia della polizia locale per i rilievi ed accertamenti del caso.

Foto SpoltoreNotizie

