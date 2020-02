Auto sotto un tir davanti all'aeroporto: giovane in gravi condizioni, effettuato l’alcoltest [FOTO]

Il 24enne che all'alba di oggi è rimasto coinvolto in un incidente all'altezza dell'ingresso dell'aeroporto è ricoverato all'ospedale di Pescara in gravi condizioni. Il giovane è risultato con il tasso alcolemico oltre i limiti dopo essere stato sottoposto all’alcoltest. La sua auto, una Toyota Aygo, è finita sotto un tir che in quel momento transitava sulla strada.

L'impatto è stato violento. La dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento. Il ferito è stato prima soccorso da un infermiere del 118 che si trovava di passaggio, poi è stato stabilizzato dai volontari della Misericordi, giunti sul posto con un'ambulanza. Sul posto anche vigili del fuoco, carabinieri e polizia.