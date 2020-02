Schianto davanti all'aeroporto, auto finisce sotto un tir: ferito un giovane - FOTO

Schianto all'alba di oggi lungo la Tiburtina a Pescara. All'altezza dell'ingresso dell'aeroporto, verso le 5.30 infatti, un giovane di 24 anni è finito con la sua auto, una Toyota Aygo, sotto un tir in transito. Per cause ancora da chiarire la vettura si è schiantata contro il mezzo pesante e più della metà del veicolo è finito sotto il camion.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Misericordia con i sanitari che hanno estratto il ragazzo quando la vettura era ancora completamente incastrata sotto il tir e lo ha trasportato in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto anche i vigili del fuoco, polizia e carabinieri. La Tiburtina è rimasta bloccata per diverso tempo su entrambe le corsie di marcia.