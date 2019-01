Perde il controllo dell'auto e finisce contro il guard-rail sull'asse attrezzato

Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, giovedì 24 gennaio, sull'asse attrezzato che collega Chieti a Pescara.

In base alla prima ricostruzione, nella corsia ovest-est, quella in direzione di Pescara, un'automobilista avrebbe perso il controllo del proprio veicolo finendo contro il guard-rail poco prima dell'uscita delle Torri Camuzzi.

Il mezzo, una Mercedes di colore nero, ha riportato danni evidenti mentre per fortuna non c'è stata alcuna conseguenza fisica per il conducente del mezzo. In seguito al sinistro si sono create lunghe code visto anche l'orario di punta, poco prima delle ore 13.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale.