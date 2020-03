Incidente lungo l'asse attrezzato, 3 veicoli coinvolti e lunghe code verso Pescara

Nuovo incidente stradale lungo l'asse attrezzato poco prima dell'uscita di Sambuceto in direzione di Pescara nel pomeriggio di oggi, lunedì 2 marzo.

Lunghe code vengono segnalate per un sinistro che ha coinvolto 3 veicoli.

I mezzi incolonnati iniziano dall'altezza dell'uscita di Dragonara. In base alle prime informazioni non ci sarebbero conseguenze serie per gli occupanti dei veicoli.