Perde il controllo della macchina e finisce contro il guardrail, ferito sull'asse attrezzato

Perde il controllo della sua macchina e finisce contro il guardrail, ferito sull'asse attrezzato. Come riporta ChietiToday, l'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 23 maggio, poco prima delle ore 15,30 all'altezza dell'uscita di Salvaiezzi, e nell'impatto la vettura è stata sbalzata dall'altra parte della carreggiata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'uomo alla guida è rimasto incastrato nelle lamiere, tanto che si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dall'abitacolo. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi. Sul posto anche il 118. Nel sinistro non sono stati coinvolti altri mezzi.