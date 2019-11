Asse attrezzato, paura e code per un'auto uscita fuori strada

Paura ma per fortuna nessun ferito per un'automobile finita fuori strada lungo l'asse attrezzato. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi 11 novembre lungo la carreggiata in direzione Pescara, fra Sambuceto e Pescara Ovest. La vettura, una Fiat Punto bianca, per cause ancora da chiarire è fintia nel canalone. Non sono coinvolti altri veicoli.

Sul posto la polizia stradale di Pescara che si è occupata dei rilievi e di regolare il traffico, particolarmente intenso considerando l'orario. Per questo, si sono formate code e rallentamenti anche se sono in via di risoluzione in quanto la carreggiata è transitabile, come spiega la stessa polizia stradale.