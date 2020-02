Arrestato l'automobilista che ha investito una 14enne a Popoli

Scatta l'arresto per il conducente del Fiat Doblò che sabato scorso 22 febbraio ha investito una ragazzina di 14 anni a Popoli, lungo la Tiburtina. La ragazza è attualmente in prognosi riservata dopo che le sue condizioni iniziali erano critiche.

L'investitore infatti è stato tratto in arresto, con la misura dei domiciliari, per lesioni personali stradali gravissime. Nelle prossime ore si conosceranno anche gli esiti dei test alcolemici che, indipendentemente dall'esito, non scagionano del tutto l'automobilista, ancora fortemente provato dall'accaduto. I carabinieri della compagnia diretta dal capitano Savini stanno ricostruendo l'accaduto per capire se si sia trattata di imprudenza, distrazione o fattori esterni. La posizione dell'uomo sotto accusa potrebbe mutare e alleggerirsi qualora la minorenne dovesse completamente ristabilirsi.