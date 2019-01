Giovane in moto si schianta contro un cartello stradale dell'area di risulta

Un incidente stradale si è verificato questa mattina, mercoledì 30 gennaio, in pieno centro a Pescara.

Nello specifico all'alba, intorno alle ore 6, un giovane di 28 anni in sella a una moto si è schiantato contro un cartello stradale nella strada che costeggia il parcheggio dell'area di risulta.

In base alla ricostruzione di quanto accaduto, il 28enne era alla guida di una moto da cross di grande cilindrata e stava percorrendo via De Gasperi in direzione sud-nord ed è finito per schiantarsi contro un palo di un cartello stradale nei pressi della biglietteria del parcheggio.

In seguito all'impatto è volato via per alcuni metri insieme alla moto finendo rovinosamente sull'asfalto. Sul posto sono intervenute diverse volanti della polizia allertate dai passanti che hanno assistito all'incidente. Gli agenti della polizia hanno eseguito l'alcol test al motociclista, ma il conducente ha rifiutato di essere sottoposto al controllo dell'etilometro andando incontro alle sanzioni del caso, e un'ambulanza della Misericordia di Pescara ha trasportato il ragazzo in ospedale con un lieve trauma cranico ed escoriazioni.