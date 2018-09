Perde il controllo dell'auto e finisce contro un albero, paura a Santa Teresa di Spoltore

Paura ieri in tarda serata a Santa Teresa di Spoltore, dove un anziano ha improvvisamente perso il controllo della propria macchina, finendo contro un albero. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle ore 23,15.

L'uomo è stato portato al pronto soccorso da un'ambulanza della Life Pescara, allertata dalla sala operativa del 118.

Fortunatamente l'impatto non è stato importante e, nonostante la vettura sia rimasta abbastanza dannaggiata, l'automobilista non ha riportato gravi lesioni. E' stato ospedalizzato solo per alcuni piccoli accertamenti.