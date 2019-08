Alla guida di un'auto senza patente e assicurazione travolge un anziano sulle strisce [FOTO]

Un pauroso incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, martedì 27 agosto, a Pescara.

Il sinistro si è verificato all'incrocio tra via Leonardo Da Vinci e via Raffaello con un anziano che è stato travolto da un'automobile in transito.

Alla guida della vettura, una Fiat Seicento sprovvista sia di assicurazione che di revisione, c'era un giovane di 25 anni, B.L., privo della patente.

In base alla ricostruzione di quanto accaduto, il 25enne ha preso in pieno un uomo di 82 anni di Pescara che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. L'82enne a causa del violento impatto è stato sbalzato sul parabrezza sfondandolo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale ed è risultato come per il 25enne quella odierna sia stata la terza volta nella quale viene beccato al volante senza patente. Adesso scatterà la denuncia anche per lesioni e rischia fino a un anno di carcere. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro.

L'anziano è stato soccorso dagli operatori del 118 che l'hanno trasportato in ospedale dove è stato ricoverato nel reparto di Chirurgia con una prognosi di 45 giorni.

