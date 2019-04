Investita sulle strisce da un'auto pirata, anziana ricoverata all'ospedale: è morta

Travolta sulle strisce da un'auto pirata: muore un'anziana.

Era stata ricoverata in gravi condizioni allo "Spirito Santo" un'81enne investita a San Salvo da una Fiat Panda mentre stava attraversando la strada, in via di Montenero, sulle strisce pedonali. Gilda D'Alessandro (questo il suo nome) è stata letteralmente travolta, visto che sull'asfalto non ci sono segni di frenata. Purtroppo non ce l'ha fatta: è deceduta poco dopo l'arrivo in ospedale.

Il conducente dell'auto non si è fermato a prestare soccorso, fuggendo via. La Polizia Locale sta adesso passando al setaccio le immagini del sistema di videosorveglianza per cercare di identificare il pirata, che ora rischia l'accusa di omicidio stradale.

Sul posto il 118 della Protezione Valtrigno, che ha richiesto l'intervento dell'eliambulanza, partita da Pescara e atterrata nei pressi della pista di atletica in via Ripalta. La donna è stata poi trasportata al nosocomio del capoluogo adriatico, dove è spirata.