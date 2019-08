Incidente lungo la A14 fra Roseto e Pescara Nord: gli aggiornamenti

Ha 76 anni ed è originario della provincia di Bari l'uomo deceduto nella tarda mattinata di oggi a seguito di un incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada A14 in direzione sud nel tratto fra Roseto e Pescara Nord. Gaetano Di Tano infatti viaggiava nell'auto assieme alla moglie, una 66enne rimasta ferita e trasportata in elicottero all'ospedale di Pescara.

Lo schianto è avvenuto nella galleria "Fonte da capo" dove, per circostanze ancora da chiarire, la Ford Fiesta guidata dall'uomo è finita contro lo spartitraffico in cemento. Fatale lo schianto per il 76enne. Sul posto i soccorsi del 118 oltre alla polizia stradale di Pescara Nord che si è occupata dei rilievi ed ai mezzi ed uomini di Autostrade per l'Italia che si sono occupati di liberare la carreggiata dai detriti. Il tratto autostradale è rimasto chiuso per diverse ore provocando file di oltre 3 chilometri ed è stato riaperto poco prima delle 15. La coppia stava tornando in Puglia dopo aver trascorso le vacanze in Emilia Romagna.