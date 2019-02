Incidente sulla A14 fra Pescara Ovest e Pescara Sud: un ferito

Carreggiata chiusa al Km 381 lungo l'autostrada A14 fra Pescara Ovest e Pescara Sud in direzione nord per un incidente avvenuto in serata. Ferito un camionista che ha perso il controllo del mezzo pesante finendo con la cabina contro il guard rail e invadendo la corsia opposta.

Istituita l'uscita obbligatoria a Pescara Sud. Sul posto la polizia stradale, personale di autostrade e i mezzi di soccorso.