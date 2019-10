Incidente sulla A14 fra Pineto e Pescara Nord: code e rallentamenti

Code e rallentamenti per un incidente avvenuto attorno alle 11 di oggi 15 ottobre lungo l'autostrada A14 nel tratto abruzzese. Il sinistro è avvenuto fra i caselli di Pineto e di Pescara Nord - Città Sant'Angelo lungo la carreggiata nord. Per questo, si sono formate code di circa 2 km e rallentamenti. Al momento però non sono segnalate chiusure dei caselli ed uscite obbligatorie.