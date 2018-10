Si schianta con l'auto contro un muro, ragazza ricoverata a Pescara in gravi condizioni

Un pauroso incidente stradale si è verificato questa mattina, venerdì 5 ottobre, sulle strade abruzzesi.

In particolare, una ragazza di 23 anni si è schiantata, mentre era al volante della sua auto, contro un muro ad Atessa.

Fin dai primi minuti si è compreso che le sue condizioni fossero gravi, per questa ragiona è stata subito soccorsa e poi trasportato in eliambulanza all'ospedale di Pescara dove è stata ricoverata in gravi condizioni per un grave trauma cranico.

In base alla ricostruzione di quanto avvenuto, la 23enne avrebbe perso il controllo del veicolo andando a schiantarsi con violenza contro un muro di recinzione di un'abitazione in località Montemarcone.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri di Atessa che hanno eseguito i rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.