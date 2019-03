Cade sulle piste da sci, giovane trasportato in elicottero a Pescara

Un incidente in montagna si è verificato oggi pomeriggio, sabato 30 marzo, in Abruzzo.

Un giovane di 23 anni della provincia di Chieti è caduto mentre stava sciando sulle piste della Majelletta.

In seguito alla caduta il 23enne è rimasto ferito e per questa ragione si è reso necessario l'intervento del 118 che ha inviato l'eliambulanza, alzatasi in volo da Pescara, sul posto.

Il ragazzo è stato così accompagnato all'ospedale "Spirito Santo" e avrebbe riportato un trauma cranico e un trauma midollare.