Cronaca Ospedale / Via del Circuito

Incidente mortale in via del Circuito, la vittima guidava un mezzo risultato rubato un mese fa

Emergono altri dettagli su quanto accaduto questa notte. Il giovane senegalese che ha perso la vita si trovava su uno scooter che non era intestato a lui e che è risultato rubato. La vittima, inoltre, non era titolare di una patente italiana e non aveva documenti