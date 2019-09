Incidente sul lavoro a Pianella, operaio schiacciato da un carico pesante

Un incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 19 settembre, in una fabbrica del Pescarese.

In base alle prime informazioni il fatto sarebbe avvenuto all'interno di un'azienda di Pianella.

Un operaio è rimasto ferito mentre stava lavorando dopo essere stato schiacciato da un carico pesante. Lanciato l'allarme sul posto è arrivata un'ambulanza medicalizzata del 118 da Catignano. L'uomo è stato trasportato dai soccorritori all'ospedale di Pescara in codice giallo. L'uomo non sarebbe in gravi condizioni pur avendo riportato un trauma rachide-cervicale.