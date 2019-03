Operaio cade da 4 metri, ricoverato in gravi condizioni a Pescara

Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina, martedì 19 marzo, in Abruzzo.

Il fatto è avvenuto questa mattina, martedì 19 marzo, in contrada Cerreto a Miglianico.

Vittima di una pesante caduta da una scala da un'altezza di 4 metri è stato un operaio 43enne della Campania che è finito al suolo mentre stava eseguendo dei lavori all’interno di un cantiere.

Sul posto i primi a intervenire sono stati i carabinieri della locale Stazione che, resisi subito conto delle gravi condizioni dell’uomo, hanno praticato un massaggio cardiaco per rianimarlo. Successivamente il 43enne è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Pescara dove è stato ricoverato in prognosi riservata.