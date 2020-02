Operaio investito da un carrello elevatore, interviene l'eliambulanza da Pescara

Operaio investito da un carrello elevatore, interviene l'elisoccorso da Pescara. Come riporta Chieti Today, l'incidente sul lavoro è avvenuto nella zona industriale di Gissi, all'interno di un'azienda che si occupa della lavorazione di materie plastiche.

In base a quanto si è appreso l'uomo ha riportato lesioni a un arto inferiore e i medici del 118, intervenuti sul posto, hanno chiesto l'intervento dell'eliambulanza, che si è alzata in volo dalla nostra città. Fortunatamente l'operaio non è in pericolo di vita. Per i rilievi di rito sono intervenuti i carabinieri della stazione di Furci.