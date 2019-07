Incidente sull'autostrada A14, un chilometro di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest

Un incidente stradale si è verificato questa mattina, martedì 16 luglio, sull'autostrada A14 nei pressi di Pescara.

In particolare, come segnala il sito di Autostrade per l'Italia, il sinistro è accaduto tra i caselli di Pescara Sud/Francavilla e Pescara Ovest/Chieti al chilometro 381,6.

Alle ore 9:35 viene segnalata una coda di 1 chilometro tra i due caselli in questione. Il sinistro ha riguardato una sola automobile che ha sbandato sulla carreggiata stradale finendo contro le barriere. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto è intervenuta la polizia stradale e la circolazione sta già tornando alla normalità.