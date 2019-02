Inchiesta Rigopiano, a luglio l'udienza per le opposizioni alle archiviazioni

Il 10 luglio prossimo si terrà l'udeinza per la discussione dell'opposizione all'archiviazione presentata dalle parti offese per sei degli indagati nell'ambito dell'inchiesta riguardante il crollo dell'Hotel Rigopiano. La Procura aveva richiesto per diversi indagati l'archiviazione, e fra questi figurano i tre ex presidenti della Regione Luciano D’Alfonso, Ottaviano Del Turco e Gianni Chiodi, i relativi assessori alla Protezione Civile Tommaso Ginoble, Daniela Stati, Mahmoud Srour, Gianfranco Giuliante e Mario Mazzocca, l'ex vicepresidente della Regione Enrico Paolini, l'ex direttore generale della Regione Cristina Gerardis, l'ex direttore del dipartimento Protezione Civile Giovanni Savini e il responsabili della sala operativa Silvio Liberatore.

Richiesta d'archiviazione anche per l'ex dirigente del servizio di Programmazione di attività della Protezione civile Antonio Iovino; per il direttore del Dipartimento opere pubbliche della Regione Abruzzo fino al 2015 Vittorio Di Biase; per il responsabile del 118 Vincenzino Lupi; per la funzionaria della Prefettura di Pescara Daniela Acquaviva, per l'ex sottosegretario alla Giustizia Federica Chiavaroli e per la funzionaria della Protezione civile Tiziana Capuzzi.

Richiesta d'archiviazione parziale anche per l'amministratore delegato della società Gran Sasso Resort & Spa Bruno Di Tommaso che gestiva la struttura, e del consulente incaricato da di Tommaso per il settore sicurezza ed infortuni Andrea Marrone. Parziale richiesta d'archiviazione infine anche per l'ex prefetto Provolo e per il dirigente regionale della Protezione Civile Carlo Giovani.