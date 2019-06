Anna Carlini morta nel tunnel della stazione, chiesto il processo per 2

Sono 2 le persone per le quali la Procura del tribunale di Pescara ha richiesto il processo in merito alla morte di Anna Carlini, la donna di 33 anni che venne ritrovata senza vita nel tunnel della stazione nell'agosto del 2017.

La richiesta di rinvio a giudizio per Nelu Ciuraru e Robert Cioragariu (entrambi di nazionalità rumena) è stata firmata dal Pm (pubblico ministero) Rosangela Di Stefano.

Per i due imputati, che allo stato attuale sono latitanti, le accuse riguardano omicidio volontario, violenza sessuale e abbandono di persona incapace in concorso.

La donna, affetta da problemi psichiatrici, sulla base dell'ipotesi accusatoria sarebbe stata condotta in stato confusionale nel tunnel della stazione, dove nel corso della notte i due indagati avrebbero abusato di lei, fino ad ucciderla, per poi abbandonarla al suo destino. A supporto della ricostruzione dell'accusa, le testimonianze di tre persone che erano presenti nel tunnel, già acquisite in sede di incidente probatorio.