Hotel Rigopiano, Di Marco: "Molto soddisfatto per il lavoro fatto dalla magistratura"

Ieri pomeriggio l'ex presidente della Provincia, Antonio Di Marco, è stato interrogato dai magistrati della Procura di Pescara in quanto indagato nell'inchiesta sulla tragedia dell'hotel Rigopiano, verificatasi quasi due anni fa, cioè il 18 gennaio 2017.

"Io credo di avere risposto a tutte le domande - ha detto Di Marco - e serenamente spero di avere chiarito ogni aspetto riguardante la funzione in capo al presidente della Provincia, anche in seguito alla legge Delrio, soprattutto in merito alle funzioni che erano in carica al presidente nella gestione della mobilità".