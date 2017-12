Villetta brucia a Cappelle sul Tavo, intossicata una donna

Paura e spavento per un incendio sviluppatosi al pian terreno di una villetta a due livelli situata in contrada Sbraccia di Cappelle sul Tavo. Erano le cinque quando, per cause in corso di accertamento, sono divampate improvvisamente dalla zona notte le fiamme all'interno dell'appartamento dove si trovava una donna che ha dato subito l'allarme.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno poi provveduto a domare il rogo. Danni nell'appartamento al pian terreno. Nessun problema per le persone che si trovavano al piano superiore e che sono uscite dalla casa. La donna che abitava sotto e' stata invece poi soccorsa dai sanitari del 118 per una leggera intossicazione.