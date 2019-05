Incendio a Villa Serena: i due pazienti sono morti carbonizzati

Sono entrambi abruzzesi i due pazienti morti nell'incendio scoppiato nella serata di oggi nella clinica Villa Serena di Città Sant'Angelo. Si tratta di due uomini, entrambi non deambulanti: un 52enne nato a Vasto ed un 63enne di Roccamontepiano, in provincia di Chieti.

I pazienti si trovavano nella struttura indipendente rispetto al complesso principale della clinica, denominata "Armonia" quando attorno alle 21.10 ha avuto origine il rogo nella stanza dove si trovavano le vittime assieme ad un altra persona, che però è stata tratta in salvo. Per gli altri due, invece, non c'è stato scampo: sono morti carbonizzati. In tutto sono stati evacuati 60 pazienti nell'area interessata dal rogo. Al momento non risultano feriti o persone intossicate. Ancora da accertare le cause del rogo da parte dei vigili del fuoco arrivati sul posto con diverse squadre provenienti da Pescara e dal distaccamento di Montesilvano. Presenti anche i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Montesilvano, oltre al sindaco di Città Sant'Angelo Gabriele Florindi.