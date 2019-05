Incendio Villa Serena, la direzione della clinica: "Massima collaborazione, no ad accuse infondate"

Massima disponibilità e collaborazione con le forze dell'ordine e la magistratura per accertare le cause e la dinamica del tragico incendio, evitando ipotesi fantasiose e supposizioni non supportate da riscontri reali. La direzione della clinica Villa Serena di Città Sant'Angelo commenta il tragico incendio avvenuto ieri sera che è costato la vita a due pazienti ricoverati nella struttura indipendente dedicata ai malati psichiatrici.

La direzione evidenzia come il sistema d'allarme antincendio sia entrato in funzione regolarmente, e che il personale ha messo in atto tutte le procedure previste per l'evacuazione e la salvaguardia dei pazienti, che non hanno subito particolari traumi dallo spostamento in altre stanze della clinica: