Incendio in un appartamento, paura a Pescara [FOTO]

Un incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi, martedì 22 ottobre, in una casa di Pescara.

Il rogo si è sviluppato all'interno di un appartamento al secondo piano di una palazzina di via Salara Vecchia poco dopo l'incrocio con via Stradonetto.

Lanciato l'allarme sul posto sono arrivati vigili del fuoco, con un'autobotte e un'autoscala, una pattuglia della polizia, un'ambulanza del 118 della Misericordia e la polizia municipale che ha temporaneamente chiuso il tratto di strada interessato.

All'arrivo dei soccorrittori, in base alla prima ricostruzione di quanto avvenuto, si è per qualche minuto temuto il peggio credendo che nella casa in fiamme fosse rimasta bloccata una persona. Le due donne, madre e figlia, sarebbero state trovate fuori ma gridando. Ma lo facevano perché nell'appartamento era rimasto il loro gatto, poi recuperato e salvato dai vigili del fuoco.

Le fiamme sarebbero state provocate dal corto circuito di una lavatrice.