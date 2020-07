Incendio in via Ronchi a Pescara: gli aggiornamenti dei vigili del fuoco [FOTO VIDEO]

Arrivano gli aggiornamenti sull'incendio scoppiato alle 14 di oggi in via Ronchi a Pescara. I vigili del fuoco del comando provinciale fanno sapere che il rogo ha interessato due autovetture e due motocicli in un'autorimessa di un condominio. Sul posto sono giunte diverse squadre che oltre alle operazioni di spegnimento hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona. Non risultano persone coinvolte nell'incendio.

In via Ronchi è arrivato anche il funzionario di guardia dei vigili del fuoco oltre ad una pattuglia della polizia ed al personale sanitario del 118. Molti residenti e cittadini si sono allarmati per la coltre di fumo nero che si è alzata dal garage e per delle esplosioni udite durante l'incendio che avrebbe avuto origine da una Mini. Verifiche in corso sul solaio di uno studio medico ed in un negozio fotografico, mentre alcuni appartamenti al primo piano sono stati fatti evacuare in attesa delle verifiche su eventuali danni strutturali.

