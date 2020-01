Incendio sul tetto di un palazzo, paura in via Rio Sparto [FOTO]

Incendio sul tetto di un palazzo di via Rio Sparto a Pescara nella serata di oggi, sabato 18 gennaio.

Il rogo è divampato, in base alla prime informazioni, a causa di una canna fumaria che ha preso fuoco.

Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco con 5 mezzi di cui un'autoscala che si occupati di domare le fiamme.

Presenti anche i soccorritori del 118 con un'autoambulanza della Misericordia che si sono occupati di una persona di uno degli appartamenti sottostanti rimasta leggermente intossicata. Medicata sul posto non è stato necessario il trasporto in ospedale. Per fortuna tanta paura tra gli abitanti della zona ma nessuna conseguenza grave tranne i danni subiti dal tetto e dalla canna fumaria.