Incendio in via Raiale nella notte, evacuate 2 persone da una casa [FOTO]

Paura la notte scorsa a Pescara per un incendio divampato in via Raiale che ha portato all'evacuazione di 2 persone per ragioni di sicurezza.

Il rogo si è sviluppato poco dopo l'1:30 e ha interessato un pergolato in legno adiacente a un'abitazione.

Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti due mezzi e 7 uomini dei vigili del fuoco del Comando provinciale.

Dentro la casa interessata dalle fiamme non c'era nessuno mentre si è resa necessaria l'evacuazione di 2 persone dell'abitazione adiacente per ragioni di sicurezza anche se non direttamente coinvolta dall'incendio. Sono state messe in sicurezza anche alcune bombole del gas. Sul posto sono intervenuti anche la polizia di Stato, e 2 ambulanze del 118, una medicalizzata e una della Misericordia. Per fortuna il tutto si è risolto con tanto spavento e nessun ferito.