Cronaca Portanuova / Via Giuseppangelo Fonzi, 32

Incendio in via Fonzi, gli aggiornamenti [FOTO]

Sul posto i pompieri per spegnere le fiamme. Secondo una prima ricostruzione, in un appartamento situato al quarto piano si sarebbe sviluppato il fuoco da una canna fumaria, per poi estendersi a un gazebo. Intervenuta anche la polizia.