[FOTO] Pescara, incendio in via Colle Innamorati: paura e case evacuate

Panico nel tardo pomeriggio di oggi in via Colle Innamorati, dove è scoppiato un incendio. Le fiamme sarebbero partite da un'area esterna per poi estendersi fino a due abitazioni. La zona è stata evacuata dai vigili del fuoco che sono sul posto con diverse squadre ed autobotti.

Nella zona è percepibile un odore di gas e per questo l'intera area è stata interdetta in quanto si temono possibili esplosioni dovute a fughe di gas.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO