Incendio in via Aldo Moro, a fuoco auto e scooter

Un incendio è divampato la scorsa notte in via Aldo Moro nella zona di San Donato a Pescara.

Le fiamme si sono propagate intorno alle ore 4:30 a poca distanza dai palazzi dell'Ater e sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

In base alla ricostruzione di quanto accaduto il rogo si sarebbe sviluppato prima da uno scooter per poi interessare anche a un'automobile.

Il rapido intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto pochi minuti dopo ha evitato l'incendio si estendesse ad altri veicoli e a un edificio. Sulle cause che hanno provocato il rogo non non viene esclusa alcuna ipotesi. Sono in corso le indagini.