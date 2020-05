Vegetazione a fuoco in via della Pineta, intervengono i pompieri [FOTO]

Vegetazione a fuoco oggi, 22 maggio, in via della Pineta, per la precisione all'angolo con via Pantini. Il fatto si è verificato intorno alle ore 18.45 e, nel giro di pochi minuti, sono intervenuti sul posto i pompieri di Pescara per spegnere l'incendio con due mezzi: un'autobotte e un pick up contenente l'acqua.

Le fiamme sono state domate in poco tempo. Molti i curiosi che si sono fermati dopo aver visto il fumo, che ha anche creato alcuni disagi al traffico.