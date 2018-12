Televisore prende fuoco, incendio in un appartamento

Vigllia di Natale rovinata per una famiglia di Pescara a causa di un incendio che si è sviluppato nella serata di oggi, lunedì 24 dicembre, in un appartamento di via Lago di Capestrano.

In particolare, a provocare le fiamme, poco dopo le ore 20, è stato un televisore.

Subito dopo che il rogo è divampato le persone presenti nell'abitazione hanno allertato subito i soccorsi.

Sul posto sono giunti pochi minuti più tardi i vigili del fuoco, che si sono occupati di domare il fuoco, e anche un ambulanza del 118. Per fortuna però non c'è stata necessità di soccorrere nessuno perché tutti gli occupanti della casa erano già usciti.